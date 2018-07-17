Sfumano Pjaca e Pasalic? La Fiorentina torna con forza su El Shaarawy e Grassi

Sono ore complicate in casa Fiorentina. Le trattative per Pasalic e Pjaca stanno diventando sempre più difficili. La Nazione fa il punto di quali possono essere le altre piste, tenendo conto che per...

Sono ore complicate in casa Fiorentina. Le trattative per Pasalic e Pjaca stanno diventando sempre più difficili. La Nazione fa il punto di quali possono essere le altre piste, tenendo conto che per ora, la viola ha speso 7 milioni per Lafont, 3,7 per Hancko, 3 per Ceccherini, più i soldi per i giovani (2 solo per Montiel).

A centrocampo il piano B è Alberto Grassi, profilo che piace a Pioli. Ma a quali condizioni potrebbe venire a Firenze? Certo non in prestito, a meno che il Napoli non pretenda in futuro di poter avere una corsia preferenziale per Chiesa, da sempre nel mirino di De Laurentiis. La stessa opzione potrebbe valere per la Juve nel caso di Pjaca, o per la Roma nel caso di un altro giocatore che piace, cioè El Shaarawy? Quest’ultimo è preferito a Defrel, considerato una seconda punta e non un attaccante esterno. Proprio quello che sta cercando la Fiorentina. Sempre vive poi anche le piste di Berardi e de Paul. Anche se l'arrivo del primo alla Roma potrebbe proprio aprire la strada per il faraone a Firenze