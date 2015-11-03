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Notizie El Shaarawy Fiorentina

TMW rivela: “Fiorentina su Pellegrini ed El Shaarawy, possono lasciare la Roma a zero”

02 maggio 2026 09:32

Nazione: "La Roma ha offerto 10 milioni per Fortini, troppo pochi. No ad El Shaarawy e Bailey"

16 gennaio 2026 09:29

Nazione: “Fortini alla Roma e Baldanzi ed El-Shaarawy alla Fiorentina? Niccolò non convinto”

11 gennaio 2026 09:32

Fratini: "Se fossi la Fiorentina prenderei Luis Henrique dell'Inter ed El Shaarawy nel mercato di gennaio"

19 novembre 2025 16:32

La Roma batte il Genoa all'Olimpico, Ranieri rivede l'Europa, Fiorentina a +5 sui giallorossi

17 gennaio 2025 23:05

Euro2024, El Shaarawy: "Questa squadra non muore mai. Contro la Svizzera servirà attenzione ai dettagli"

26 giugno 2024 16:57

El Shaarawy, Zalewski e Casale denunciano Corona per diffamazione, l'ex re dei paparazzi a processo?

12 febbraio 2024 22:31

Corona non demorde dopo le querele: "Ho le prove. Il 30% dei calciatori è coinvolto"

24 ottobre 2023 19:07

Scandalo scommesse, Corona indagato dopo querele di El Shaarawy e Casale. "Diffamazione aggravata"

23 ottobre 2023 18:03

Corona fa i nomi di altri scommettitori, la Procura smentisce: "Zero evidenze su Gatti, Casale ed El Shaarawy"

18 ottobre 2023 18:28

Corriere dello Sport: “El Shaarawy e Castillejo i sogni della Fiorentina ma per ora nessuna offerta"

28 giugno 2022 09:24

CorSport, la Fiorentina pensa ad El Shaarawy. Il faraone potrebbe rescindere con lo Shanghai Shenhua

13 gennaio 2021 13:04

Tuttosport, Pavoletti un'idea che resta in piedi. Sogno Gomez. Tentativo per El Shaarawy

11 gennaio 2021 11:45

CorFio, Caicedo, Fiorentina pronta ad offrire 5 milioni ed un ingaggio da 2. El Shaarawy l'alternativa...

04 gennaio 2021 10:36

Gazzetta, El Shaarawy, Fiorentina pronta ad inserirsi. Caicedo non è la prima scelta per i viola

02 gennaio 2021 09:13

Gazzetta, El Shaarawy vuole tornare in Italia. Spunta l'ipotesi Fiorentina per lui?

01 gennaio 2021 16:16

CALLEJON FLOP, SERVONO ESTERNI. NAINGGOLAN, ELSHA E GOMEZ DA PROVARE A PRENDERE

19 dicembre 2020 20:36

Sconcerti: "Alla Fiorentina è stato offerto El Shaarawy, vuole tornare. Prenderei Caicedo"

17 dicembre 2020 20:40

Nazione, Fiorentina, idea El Shaarawy per gennaio. È già stato proposto al ds viola Pradè

16 dicembre 2020 08:11

Allarme rientrato nell'Italia, ottima notizia anche per la Fiorentina: El Shaarawy falso positivo

13 ottobre 2020 21:53

Tuttosport, Chiesa, Paratici lavora al colpo. L’alternativa della Juve è El Shaarawy

24 settembre 2020 09:32

Sport Mediaset, Douglas Costa verso i Wolves. Chiesa non è la priorità della Juve, spunta El Shaarawy

23 settembre 2020 00:30

El Shaarawy, niente Fiorentina, se ne va in Cina. Alla Roma vanno 18 milioni di euro

25 giugno 2019 19:21

Gazzetta dello Sport, chiesto El Shaarawy o Under per Veretout. I dettagli...

23 giugno 2019 14:19

Gazzetta, la Roma potrebbe mettere sul piatto El Shaarawy per scambiare con Veretout

22 giugno 2019 21:36

La Fiorentina investirà molto su un esterno. Caccia ad El Shaarawy o De Paul

21 giugno 2019 12:02

Roma, El Shaarawy: lesione al polpaccio sinistro. Sarà out contro la Fiorentina

26 marzo 2019 21:15

Ag. El Shaarawy: "Nessuna trattativa con i viola, zero possibilità che venga alla Fiorentina"

27 luglio 2018 13:10

Nazione, De Paul costa 10 milioni, Sansone può arrivare a Firenze in prestito. El Shaarawy costa troppo

27 luglio 2018 10:09

Repubblica, saltato Malcom la Roma ci riprova: 40mln + El Sha per Chiesa. La Fiorentina non vuole cedere

26 luglio 2018 10:20

El Shaarawy puó partire, ma ha chiesto di rimanere in Serie A. La Fiorentina...

25 luglio 2018 17:40

Pedullà: "Vi spiego l'identikit del nuovo esterno viola. Jesè proposto. El Sharaawy..."

25 luglio 2018 14:49

El Sharaawy è l'obiettivo per la fascia sinistra della Fiorentina. Gerson acconto? Ecco il piano...

25 luglio 2018 11:19

Casa Mercato Viola, Corvino in cerca dell'attaccante esterno, il punto della situazione

24 luglio 2018 23:39

Corriere Fiorentino: Berardi e El Shaarawy i nomi caldi per l'attacco, la situazione...

24 luglio 2018 12:13

Pedullà: "El Shaarawy alla Fiorentina? Ora si può, vi spiego perché. Con 15-20 milioni..."

23 luglio 2018 20:55

Gazzetta, Fiorentina vuole gratis Pjaca, no della Juventus. Ora potrebbe essere Eysseric l'esterno d'attacco titolare

23 luglio 2018 08:48

La Nazione, entro fine settimana incontro per De Paul. Berardi ed El Shaarawy...

19 luglio 2018 09:02

Corvino a Sportitalia: "Budget per il mercato finito, non arriveranno Berardi ed El Shaarawy"

17 luglio 2018 23:45

Sfumano Pjaca e Pasalic? La Fiorentina torna con forza su El Shaarawy e Grassi

17 luglio 2018 08:26

Di Marzio: El Shaarawy? Niente Fiorentina, la Roma lo toglie dal mercato

15 giugno 2018 13:22

Gazzetta, Kluivert probabile acquisto della Roma. El Sharaawy richiesto in Cina..

08 giugno 2018 14:00

GdS, no della Roma per El Shaarawy. Castrovilli piace al Chievo. Pjaca..

08 giugno 2018 10:26

Micheletti: “E se Pjaca sostituisse Chiesa? Ho paura che Federico sia uno dei tanti"

07 giugno 2018 12:17

Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina su El Shaarawy: no giallorosso. Rafael o Skorupski per la porta

07 giugno 2018 09:16

Pedullà conferma, la Roma ha detto no per El Shaarawy. La Fiorentina incassa il si di Pjaca

06 giugno 2018 23:51

EL SHA, COLPO GIUSTO CON UN DUBBIO. CHIESA, SOLO UNA BIG ITALIANA SU DI LUI

06 giugno 2018 18:47

Pedullà: "El Shaarawy? La Roma non vuole valutare proposte, Defrel può essere un'idea. Letica..."

06 giugno 2018 15:03

Juric: "El Shaarawy in viola? Con Chiesa e Simeone formerebbe un tridente molto interessante"

06 giugno 2018 13:01

Fiorentina su El Shaarawy, tra domani e giovedì incontro tra Corvino e l'agente...

05 giugno 2018 22:55

La Roma offre alla Fiorentina 40 milioni più El Shaarawy per Chiesa. No viola

31 maggio 2018 15:51

Roma e Milan vogliono Kalinic, come contropartita da Roma potrebbe arrivare El Shaarawy. Occhio anche a Simeone

23 maggio 2017 08:55

Messaggero, El Shaarawy può partire da Roma, la Fiorentina vuole portarlo a Firenze

23 maggio 2017 06:46

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