Notizie El Shaarawy Fiorentina

TMW rivela: “Fiorentina su Pellegrini ed El Shaarawy, possono lasciare la Roma a zero”
02 maggio 2026 09:32
Nazione: "La Roma ha offerto 10 milioni per Fortini, troppo pochi. No ad El Shaarawy e Bailey"
16 gennaio 2026 09:29
Nazione: “Fortini alla Roma e Baldanzi ed El-Shaarawy alla Fiorentina? Niccolò non convinto”
11 gennaio 2026 09:32
Fratini: "Se fossi la Fiorentina prenderei Luis Henrique dell'Inter ed El Shaarawy nel mercato di gennaio"
19 novembre 2025 16:32
La Roma batte il Genoa all'Olimpico, Ranieri rivede l'Europa, Fiorentina a +5 sui giallorossi
17 gennaio 2025 23:05
Euro2024, El Shaarawy: "Questa squadra non muore mai. Contro la Svizzera servirà attenzione ai dettagli"
26 giugno 2024 16:57
El Shaarawy, Zalewski e Casale denunciano Corona per diffamazione, l'ex re dei paparazzi a processo?
12 febbraio 2024 22:31
Corona non demorde dopo le querele: "Ho le prove. Il 30% dei calciatori è coinvolto"
24 ottobre 2023 19:07
Scandalo scommesse, Corona indagato dopo querele di El Shaarawy e Casale. "Diffamazione aggravata"
23 ottobre 2023 18:03
Corona fa i nomi di altri scommettitori, la Procura smentisce: "Zero evidenze su Gatti, Casale ed El Shaarawy"
18 ottobre 2023 18:28
Corriere dello Sport: “El Shaarawy e Castillejo i sogni della Fiorentina ma per ora nessuna offerta"
28 giugno 2022 09:24
CorSport, la Fiorentina pensa ad El Shaarawy. Il faraone potrebbe rescindere con lo Shanghai Shenhua
13 gennaio 2021 13:04
Tuttosport, Pavoletti un'idea che resta in piedi. Sogno Gomez. Tentativo per El Shaarawy
11 gennaio 2021 11:45
CorFio, Caicedo, Fiorentina pronta ad offrire 5 milioni ed un ingaggio da 2. El Shaarawy l'alternativa...
04 gennaio 2021 10:36
Gazzetta, El Shaarawy, Fiorentina pronta ad inserirsi. Caicedo non è la prima scelta per i viola
02 gennaio 2021 09:13
Gazzetta, El Shaarawy vuole tornare in Italia. Spunta l'ipotesi Fiorentina per lui?
01 gennaio 2021 16:16
CALLEJON FLOP, SERVONO ESTERNI. NAINGGOLAN, ELSHA E GOMEZ DA PROVARE A PRENDERE
19 dicembre 2020 20:36
Sconcerti: "Alla Fiorentina è stato offerto El Shaarawy, vuole tornare. Prenderei Caicedo"
17 dicembre 2020 20:40
Nazione, Fiorentina, idea El Shaarawy per gennaio. È già stato proposto al ds viola Pradè
16 dicembre 2020 08:11
Allarme rientrato nell'Italia, ottima notizia anche per la Fiorentina: El Shaarawy falso positivo
13 ottobre 2020 21:53
Tuttosport, Chiesa, Paratici lavora al colpo. L’alternativa della Juve è El Shaarawy
24 settembre 2020 09:32
Sport Mediaset, Douglas Costa verso i Wolves. Chiesa non è la priorità della Juve, spunta El Shaarawy
23 settembre 2020 00:30
El Shaarawy, niente Fiorentina, se ne va in Cina. Alla Roma vanno 18 milioni di euro
25 giugno 2019 19:21
Gazzetta dello Sport, chiesto El Shaarawy o Under per Veretout. I dettagli...
23 giugno 2019 14:19
Gazzetta, la Roma potrebbe mettere sul piatto El Shaarawy per scambiare con Veretout
22 giugno 2019 21:36
La Fiorentina investirà molto su un esterno. Caccia ad El Shaarawy o De Paul
21 giugno 2019 12:02
Roma, El Shaarawy: lesione al polpaccio sinistro. Sarà out contro la Fiorentina
26 marzo 2019 21:15
Ag. El Shaarawy: "Nessuna trattativa con i viola, zero possibilità che venga alla Fiorentina"
27 luglio 2018 13:10
Nazione, De Paul costa 10 milioni, Sansone può arrivare a Firenze in prestito. El Shaarawy costa troppo
27 luglio 2018 10:09
Repubblica, saltato Malcom la Roma ci riprova: 40mln + El Sha per Chiesa. La Fiorentina non vuole cedere
26 luglio 2018 10:20
El Shaarawy puó partire, ma ha chiesto di rimanere in Serie A. La Fiorentina...
25 luglio 2018 17:40
Pedullà: "Vi spiego l'identikit del nuovo esterno viola. Jesè proposto. El Sharaawy..."
25 luglio 2018 14:49
El Sharaawy è l'obiettivo per la fascia sinistra della Fiorentina. Gerson acconto? Ecco il piano...
25 luglio 2018 11:19
Casa Mercato Viola, Corvino in cerca dell'attaccante esterno, il punto della situazione
24 luglio 2018 23:39
Corriere Fiorentino: Berardi e El Shaarawy i nomi caldi per l'attacco, la situazione...
24 luglio 2018 12:13
Pedullà: "El Shaarawy alla Fiorentina? Ora si può, vi spiego perché. Con 15-20 milioni..."
23 luglio 2018 20:55
Gazzetta, Fiorentina vuole gratis Pjaca, no della Juventus. Ora potrebbe essere Eysseric l'esterno d'attacco titolare
23 luglio 2018 08:48
La Nazione, entro fine settimana incontro per De Paul. Berardi ed El Shaarawy...
19 luglio 2018 09:02
Corvino a Sportitalia: "Budget per il mercato finito, non arriveranno Berardi ed El Shaarawy"
17 luglio 2018 23:45
Sfumano Pjaca e Pasalic? La Fiorentina torna con forza su El Shaarawy e Grassi
17 luglio 2018 08:26
Di Marzio: El Shaarawy? Niente Fiorentina, la Roma lo toglie dal mercato
15 giugno 2018 13:22
Gazzetta, Kluivert probabile acquisto della Roma. El Sharaawy richiesto in Cina..
08 giugno 2018 14:00
GdS, no della Roma per El Shaarawy. Castrovilli piace al Chievo. Pjaca..
08 giugno 2018 10:26
Micheletti: “E se Pjaca sostituisse Chiesa? Ho paura che Federico sia uno dei tanti"
07 giugno 2018 12:17
Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina su El Shaarawy: no giallorosso. Rafael o Skorupski per la porta
07 giugno 2018 09:16
Pedullà conferma, la Roma ha detto no per El Shaarawy. La Fiorentina incassa il si di Pjaca
06 giugno 2018 23:51
EL SHA, COLPO GIUSTO CON UN DUBBIO. CHIESA, SOLO UNA BIG ITALIANA SU DI LUI
06 giugno 2018 18:47
Pedullà: "El Shaarawy? La Roma non vuole valutare proposte, Defrel può essere un'idea. Letica..."
06 giugno 2018 15:03
Juric: "El Shaarawy in viola? Con Chiesa e Simeone formerebbe un tridente molto interessante"
06 giugno 2018 13:01
Fiorentina su El Shaarawy, tra domani e giovedì incontro tra Corvino e l'agente...
05 giugno 2018 22:55
La Roma offre alla Fiorentina 40 milioni più El Shaarawy per Chiesa. No viola
31 maggio 2018 15:51
Roma e Milan vogliono Kalinic, come contropartita da Roma potrebbe arrivare El Shaarawy. Occhio anche a Simeone
23 maggio 2017 08:55
Messaggero, El Shaarawy può partire da Roma, la Fiorentina vuole portarlo a Firenze
23 maggio 2017 06:46
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