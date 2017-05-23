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Messaggero, El Shaarawy può partire da Roma, la Fiorentina vuole portarlo a Firenze

Sarà rivoluzione a Roma in attacco, potrebbero partire in tanti. E alla Fiorentina piace molto Stephan El Shaarawy

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 maggio 2017 06:46
Messaggero, El Shaarawy può partire da Roma, la Fiorentina vuole portarlo a Firenze -
Rassegna Stampa
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La Roma pensa alla prossima stagione e Il Messaggero parla delle possibili manovre di mercato per quel che riguarda l'attacco. Qualcuno partirà e a seconda di chi lascerà la Capitale il club interverrà per la sostituzione. El Shaarawy potrebbe essere venduto e piace molto alla Fiorentina che vorrebbe portarlo a Firenze. Perotti invece pare essere un obiettivo del Torino e Salah del Liverpool.

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