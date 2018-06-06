Pedullà conferma, la Roma ha detto no per El Shaarawy. La Fiorentina incassa il si di Pjaca

Questo è quello che scrive Alfredo Pedullà sul suo sito:"La Fiorentina cerca un grande esterno offensivo da affiancare a Chiesa e Simeone. E l’ha individuato in Marko Pjaca, primissima scelta. E’ lui...

Questo è quello che scrive Alfredo Pedullà sul suo sito:

"La Fiorentina cerca un grande esterno offensivo da affiancare a Chiesa e Simeone. E l’ha individuato in Marko Pjaca, primissima scelta. E’ lui per distacco in cima alla lista viola, richiesta ufficiale alla Juve, con concrete speranze di arrivare a una soluzione. Pjaca era stato cercato con insistenza da Corvino prima che lasciasse la Croazia per andare alla Juvedopo aver sfiorato il Milan. Un’operazione da 5,5 milioni naufragata sul più bello. Ma il feeling è rimasto, e che feeling! Tra l’altro Pantaleo Corvino è stato compare di anello di Marko Naletilic, una situazione che aiuta non poco e che ha portato a incassare rapidamente il sì di Pjaca. I rapporti con la Juve sono stati parecchio ammorbiditi dalla vicenda Bernardeschi, la stessa Juve ha la necessità che Pjaca giochi con una certa continuità dopo la parentesi con lo Schalke. E Firenze può rappresentare la sponda ideale. La parentesi tedesca non è piaciuta troppo al suo agente che lo scorso gennaio ha dichiarato “mai più una stagione così”.

La Fiorentina è pronta: Pjaca primissima scelta, a maggior ragione dopo il no della Roma per El Shaarawy. I passi iniziali sono stati mossi. E la fiducia cresce sempre più."