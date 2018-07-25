Pedullà: "Vi spiego l'identikit del nuovo esterno viola. Jesè proposto. El Sharaawy..."

Così ha parlato a Radio Bruno Alfredo Pedullà: "Rebic? Abbiamo raccontato la missione in Germania di Ramadani con il Bayern Monaco, ma abbiamo sempre parlato del Manchester United. Rebic è sempre stat...

Così ha parlato a Radio Bruno Alfredo Pedullà: "Rebic? Abbiamo raccontato la missione in Germania di Ramadani con il Bayern Monaco, ma abbiamo sempre parlato del Manchester United. Rebic è sempre stato in lista, a me risultava che Kovac lo volesse più degli altri in baviera. Che io sappia, le condizioni non sono inferiori ai quaranta milioni. Con il la Fiorentina potrebbe puntare ad almeno due giocatori. Pjaca? La Fiorentina pensava di chiudere e riuscire a lenire la formula. Ormai è chiusa. Esterno? C’è un frullatore di nomi nella lista di Corvino. Pur di andare a guadagnare, Edmilson è andato in Qatar. Jesè? Riproposto un’altra volta, non credo arriverà a Firenze. Tentativo per El Shaarawy non andato a buon fine, inizialmente. I viola preferirebbero un esterno che conosca già il calcio italiano. Non è escluso che potrebbero riprovarci per il Faraone".