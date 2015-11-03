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Notizie Jese Fiorentina

Pedullà: "Vi spiego l'identikit del nuovo esterno viola. Jesè proposto. El Sharaawy..."

25 luglio 2018 14:49

Jesé non convocato per la tournée con il PSG nonostante le assenze dei titolari. Preferiti a lui molti giovani. C'è la Fiorentina?

24 luglio 2018 15:51

Casa Mercato Viola, sogno El Sharaawy ma la pista maggiormente concreta è Jesè

23 luglio 2018 23:40

Jesè Rodriguez subito decisivo in Premier: suo il goal in Stoke-Arsenal

19 agosto 2017 21:30

Mancini (Fox Sport): "Jesé? Grandi qualità, ma la testa deve cambiare. Più forte di Morata nelle giovanili, poi nei top club si è perso"

12 agosto 2017 17:11

Arriva Neymar? Ora il Psg apre alle cessioni: sì al prestito di Jesé alla Fiorentina

01 agosto 2017 16:22

La Nazione, Corvino continua a trattare con il Psg, obiettivi della Fiorentina Jesè e Nkunku

30 luglio 2017 12:14

Corriere dello Sport, Corvino ha proposto al Sassuolo un prestito oneroso per prendere Politano. Jesè ancora in lizza, Gumus alternativa

30 luglio 2017 11:33

Pedullà: "Neymar al Psg avvicina Jesè e Krychowiak alla Fiorentina. Chiesa non va al Napoli il prossimo anno"

29 luglio 2017 15:43

Calamai: "Prenderei Jesé e gli darei la 10. Via Kalinic dentro Simeone, Pioli non è Mago Merlino..."

19 luglio 2017 12:03

Corriere, Fiorentina vicina a chiudere per Nkunku del PSG. Continuano i contatti con Jesè.

16 luglio 2017 09:51

Gazzetta, Jesè puó diventare un giocatore viola. Il problema sta tutto nell'ingaggio..

09 luglio 2017 10:59

Pedullà: "Troppi soldi per Politano, meglio Jesé. Settimana prossima incontro decisivo per Berna alla Juve..."

08 luglio 2017 15:09

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