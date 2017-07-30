Corriere dello Sport, Corvino ha proposto al Sassuolo un prestito oneroso per prendere Politano. Jesè ancora in lizza, Gumus alternativa

Corvino avrebbe voluto prendere un esterno già nei giorni scorsi. Ma le trattative non decollano

Corvino sta per chiudere per un esterno. Politano e Jesè sono due nomi da lasciare nella lista, ma non mancano certamente altre idee. Anche perché se dovessero risultare troppo complicate le trattative, rispettivamente con il Sassuolo e il Paris Saint Germain, potrebbe convenire guardare altrove. Per non allungare i tempi, visto che la società avrebbe voluto già accontentare l’allenatore giorni fa.

A Politano piacerebbe la destinazione Firenze, dove fra l’altro sarebbe considerato una prima scelta e avrebbe ampie possibilità di giocare. L’offerta della Fiorentina si aggira sugli 11 milioni con l’idea di avere il giocatore in prestito oneroso per la stagione che sta per iniziare e poi esercitare l’obbligo di riscatto a giugno 2018. È atteso un contatto diretto fra il dg Corvino e l’ad Carnevali del Sassuolo, che fin qui ha chiesto 15 milioni, per decifrare ulteriormente la trattativa.

Fra le idee invece vale la pena tenere ancora Gumus, classe 1994, tedesco in forza al Galatasaray. Gioca preferibilmente sulla destra ma anche sul lato opposto e in caso di necessità al centro. Dalla Turchia qualche giorno fa è rimbalzata la notizia secondo cui il club di appartenenza chiederebbe 5 milioni, mentre l’offerta viola sarebbe al momento ferma a 4,5. Una differenza certo non insormontabile, se ci fosse la volontà di concludere. Più difficile invece la pista che porta a Niang del Milan.

Corriere dello Sport Stadio