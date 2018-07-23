Casa Mercato Viola, sogno El Sharaawy ma la pista maggiormente concreta è Jesè

La Fiorentina attualmente è concentrata soltanto alla ricerca di un esterno offensivo per permettere a Pioli di avere finalmente il suo 11 titolare. Abbandonata quasi definitivamente la pista Pjaca si...

La Fiorentina attualmente è concentrata soltanto alla ricerca di un esterno offensivo per permettere a Pioli di avere finalmente il suo 11 titolare. Abbandonata quasi definitivamente la pista Pjaca si sogna il Faraone. Difficile però che la Roma possa accettare un prestito con diritto di riscatto come vorrebbe la Fiorentina, tuttavia per El Sharaawy giocatore maggiormente affermato la viola potrebbe anche decidere di proporre un obbligo di riscatto invece che un diritto.

La pista maggiormente concreta però è quella Jesè. Lo spagnolo è un vecchio pallino di Corvino, il PSG non punta minimamente sul giocatore e lo darebbe pure in prestito con diritto di riscatto e l'attaccante proverebbe volentieri una nuova esperienza in Italia. Vedremo se anche a Pioli piacerà questa soluzione, oppure se la Fiorentina complice anche il parere del tecnico virerà in altre direzioni.

In uscita resta viva la pista Saponara-Parma mentre Eysseric aspetta di ricevere proposte ufficiali dalla Francia. La Fiorentina ha fatto dei timidi tentativi per Obiang e De Paul ma anche questi sono stati rispediti al mittente. Infine, se si cercasse un vice Simeone di esperienza, la pista giusta potrebbe essere Borriello che si è appena liberato dalla Spal.

Lorenzo Bigiotti