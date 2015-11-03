Notizie Borriello Fiorentina

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Borriello: “Alla Roma servirebbe uno come Piccoli, mi piace molto”

12 ottobre 2025 09:55

Bucchioni: "Corvino ha puntato tutto su Pjaca e i risultati gli vanno contro. Su Simeone..."

24 ottobre 2018 13:15

Borriello: "La morte di Astori mi ha cambiato. Ho iniziato a godermi la vita"

08 settembre 2018 11:53

Premium Sport, sondaggio dell’Inter per Borriello

30 luglio 2018 22:18

Casa Mercato Viola, sogno El Sharaawy ma la pista maggiormente concreta è Jesè

23 luglio 2018 23:40

Borriello ha rescisso con la SPAL adesso è ufficiale. Ecco il comunicato...

23 luglio 2018 14:46

Tuttosport, Borriello come chioccia di Siemeone. Chiaccherata con Sassuolo per Berardi..

11 luglio 2018 10:55

Casa Mercato Viola, Corvino acquisterà almeno sette giocatori, ecco in quali ruoli. Sulle uscite...

06 luglio 2018 23:40

Tuttosport, la Fiorentina veste di viola Borriello, oggi a Firenze arriva Pasalic

06 luglio 2018 09:41

Borriello: "Chi non vorrebbe giocare alla Fiorentina? Se Corvino mi cercasse.."

14 giugno 2018 11:01

Borriello alla Fiorentina? Tutto confermato, adesso tocca al giocatore scegliere se accettare l'offerta viola oppure..

14 giugno 2017 03:26

Scommessa Vieri-Borriello: Formentera? No grazie, ecco il bellissimo gesto dell'attaccante cagliaritano...

17 maggio 2017 23:44

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