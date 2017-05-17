Scommessa Vieri-Borriello: Formentera? No grazie, ecco il bellissimo gesto dell'attaccante cagliaritano...

Un gesto da bomber vero...

Un gesto senz'altro nobile quello di Marco Borriello. La scommessa con Bobo Vieri stava nel rendimento dell'attaccante neo acquisto del Cagliari che se, raggiungeva quota 15 reti riceveva una vacanza pagata a Formentera luogo dove il buon Christian passa le sue estati. l'assegno è arrivato ma anziché prenotare la vacanza Borriello ha acquistato tre defibrillatori da donare alle città di: Napoli, Cagliari e Norcia. Gesto indubbiamente da bomber vero, complimenti Marco!