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Scommessa Vieri-Borriello: Formentera? No grazie, ecco il bellissimo gesto dell'attaccante cagliaritano...

Un gesto da bomber vero...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 maggio 2017 23:44
Scommessa Vieri-Borriello: Formentera? No grazie, ecco il bellissimo gesto dell'attaccante cagliaritano... -
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Borriello
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Un gesto senz'altro nobile quello di Marco Borriello. La scommessa con Bobo Vieri stava nel rendimento dell'attaccante neo acquisto del Cagliari che se, raggiungeva quota 15 reti riceveva una vacanza pagata a Formentera luogo dove il buon Christian passa le sue estati. l'assegno è arrivato ma anziché prenotare la vacanza Borriello ha acquistato tre defibrillatori da donare alle città di: Napoli, Cagliari e Norcia. Gesto indubbiamente da bomber vero, complimenti Marco!

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