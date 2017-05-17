Scommessa Vieri-Borriello: Formentera? No grazie, ecco il bellissimo gesto dell'attaccante cagliaritano...
Un gesto da bomber vero...
A cura di Redazione Labaroviola
17 maggio 2017 23:44
Un gesto senz'altro nobile quello di Marco Borriello. La scommessa con Bobo Vieri stava nel rendimento dell'attaccante neo acquisto del Cagliari che se, raggiungeva quota 15 reti riceveva una vacanza pagata a Formentera luogo dove il buon Christian passa le sue estati. l'assegno è arrivato ma anziché prenotare la vacanza Borriello ha acquistato tre defibrillatori da donare alle città di: Napoli, Cagliari e Norcia. Gesto indubbiamente da bomber vero, complimenti Marco!