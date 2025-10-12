Borriello: “Alla Roma servirebbe uno come Piccoli, mi piace molto”

Marco Borriello, ex allenatore della Roma, nel suo discorso, ha fatto anche il nome di un attaccante della Fiorentina a La Gazzetta dello Sport: “È stato Ranieri a scegliere Gasp. Hanno caratteri diversi, uno più pacato e l’altro più frizzante, ma tra persone di livello ci si trova sempre. Sono due grandi esperti, riconoscono le priorità. Attacco? Si, ci vorrebbe uno come Hojlund. Ma mi piace molto anche Piccoli, che è arrivato alla Fiorentina e in Nazionale“.