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Tuttosport, la Fiorentina veste di viola Borriello, oggi a Firenze arriva Pasalic

Secondo quanto riportato da Tuttosport la Fiorentina dovrebbe ingaggiare Marco Borriello (36 anni), che ha rescisso il contratto con la Spal. Altro colpo in canna per la società viola, sempre secondo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2018 09:41
Tuttosport, la Fiorentina veste di viola Borriello, oggi a Firenze arriva Pasalic -
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Secondo quanto riportato da Tuttosport la Fiorentina dovrebbe ingaggiare Marco Borriello (36 anni), che ha rescisso il contratto con la Spal. Altro colpo in canna per la società viola, sempre secondo il quotidiano, sarà Mario Pasalic, che oggi dovrebbe essere già a Firenze.

Tuttosport, la Fiorentina veste di viola Borriello, oggi a Firenze arriva Pasalic

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