Tuttosport, Borriello come chioccia di Siemeone. Chiaccherata con Sassuolo per Berardi..

Come scritto da Tuttosport, la Fiorentina starebbe pensando a Marco Borriello per fare da chioccia al Cholito Simeone. Intanto si inizia a pensare all'esterno d'attacco..

Come riporta questa mattina il quotidiano Tuttosport, la Fiorentina starebbe pensando al navigato attaccante Marco Borriello per fare da chioccia a Giovanni Simeone. Intanto sale la voglia d'Europa in casa viola, e con lei la volontà di regalare a Firenze un grande colpo. Prime chiacchere infatti con il Sassuolo per Berardi che con Chiesa e Simeone formerebbe un tridente da urlo. La richiesta dei neroverdi è però di 30 milioni.