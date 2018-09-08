Borriello: "La morte di Astori mi ha cambiato. Ho iniziato a godermi la vita"

"Avrei voluto fare la carriera di Cristiano Ronaldo, non ci sono riuscito, ma sono contento lo stesso. Mi godo la vita sempre con il sorriso e la massima positività". Così Marco Borriello su Rai1 parl...

"Avrei voluto fare la carriera di Cristiano Ronaldo, non ci sono riuscito, ma sono contento lo stesso. Mi godo la vita sempre con il sorriso e la massima positività". Così Marco Borriello su Rai1 parla della sua decisione di accettare l'ingaggio nell'Ibiza, squadra della serie C spagnola. "L'anno scorso è successo qualcosa, tra noi calciatori, che ci ha colpito da vicino e che è stata purtroppo la morte di Davide Astori - racconta Borriello - io al funerale di Davide ho ascoltato le parole del cardinale che diceva che a volte si guadagnano tanti soldi, si ha il successo però, da un momento all'altro, non ci sei più. Quindi ho iniziato a godermi un po' la vita, a prenderla un po' più alla leggera. Purtroppo Davide se n'è andato, ma penso ci abbia lasciato un grande insegnamento".

Gazzetta.it