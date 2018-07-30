Premium Sport, sondaggio dell’Inter per Borriello
Come riportato da Premium Sport, per la figura di vice-Icardi oltre a Pinamonti, l'Inter starebbe puntando Marco Borriello. Il giocatore svincolato è stato contattato per un “pour parler” anche dalla...
A cura di Redazione Labaroviola
30 luglio 2018 22:18
Come riportato da Premium Sport, per la figura di vice-Icardi oltre a Pinamonti, l'Inter starebbe puntando Marco Borriello. Il giocatore svincolato è stato contattato per un “pour parler” anche dalla Fiorentina nei giorni scorsi.