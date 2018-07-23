Borriello ha rescisso con la SPAL adesso è ufficiale. Ecco il comunicato...
“S.P.A.L. comunica di aver risolto consensualmente il rapporto professionale col tesserato Marco Borriello”. Questo il comunicato che la società di Ferrara ha esposto sul proprio sito internet. Il cal...
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2018 14:46
“S.P.A.L. comunica di aver risolto consensualmente il rapporto professionale col tesserato Marco Borriello”. Questo il comunicato che la società di Ferrara ha esposto sul proprio sito internet. Il calciatore è stato accostato anche alla Fiorentina nei giorni scorsi. Seguiranno sviluppi per il classe '82.