Borriello: "Chi non vorrebbe giocare alla Fiorentina? Se Corvino mi cercasse.."

L'attaccante della Spal Marco Borriello, a Pitti Uomo ha parlato di un suo possibile futuro in viola. Queste le sue parole: "Chi non vorrebbe giocare nella Fiorentina? Quando in panchina c’era Montell...

L'attaccante della Spal Marco Borriello, a Pitti Uomo ha parlato di un suo possibile futuro in viola. Queste le sue parole: "Chi non vorrebbe giocare nella Fiorentina? Quando in panchina c’era Montella mi voleva portare, poi però sono andato alla Juventus e ho vinto lo scudetto. Il dg Corvino lo conosco bene, mi portò a Bologna. Hanno un attaccante forte ma alla mia età devo valutare e sapere cosa poter pretendere, ma se mi volessero fare una proposta…”