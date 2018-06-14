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Borriello: "Chi non vorrebbe giocare alla Fiorentina? Se Corvino mi cercasse.."

L'attaccante della Spal Marco Borriello, a Pitti Uomo ha parlato di un suo possibile futuro in viola. Queste le sue parole: "Chi non vorrebbe giocare nella Fiorentina? Quando in panchina c’era Montell...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 giugno 2018 11:01
Borriello: "Chi non vorrebbe giocare alla Fiorentina? Se Corvino mi cercasse.." - foto la presse
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L'attaccante della Spal Marco Borriello, a Pitti Uomo ha parlato di un suo possibile futuro in viola. Queste le sue parole: "Chi non vorrebbe giocare nella Fiorentina? Quando in panchina c’era Montella mi voleva portare, poi però sono andato alla Juventus e ho vinto lo scudetto. Il dg Corvino lo conosco bene, mi portò a Bologna. Hanno un attaccante forte ma alla mia età devo valutare e sapere cosa poter pretendere, ma se mi volessero fare una proposta…”

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