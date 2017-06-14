Borriello alla Fiorentina? Tutto confermato, adesso tocca al giocatore scegliere se accettare l'offerta viola oppure..

L'indiscrezione delle ultime ore sta trovando sempre più conferme. La Fiorentina vuole portare Borriello a Firenze, questo non esclude Simeone

Questo è quello che scrive l'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio:

"La Fiorentina invece ha effettuato un sondaggio per Borriello: i club viola pensa al possibile addio di Kalinic (su di lui il Milan) e oltre ad aver individuato in Giovanni Simeone un suo possibile sostituto, riflette su quest’altro profilo che potrebbe affiancarlo in un attacco rivoluzionato. Il Cagliari intanto però ha offerto a Borriello un rinnovo biennale e il giocatore nei prossimi giorni deciderà se restare in rossoblù o cedere al corteggiamento viola"