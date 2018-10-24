Bucchioni: "Corvino ha puntato tutto su Pjaca e i risultati gli vanno contro. Su Simeone..."

Alcune delle parole del giornalista Enzo Bucchioni a Radio blu: . Pjaca? Corvino ha puntato tutto su di lui, i risultati non ci sono. Simeone? Non c’è un vice da un anno e mezzo, bastava uno esperto c...

Alcune delle parole del giornalista Enzo Bucchioni a Radio blu: . Pjaca? Corvino ha puntato tutto su di lui, i risultati non ci sono. Simeone? Non c’è un vice da un anno e mezzo, bastava uno esperto come Borriello. E poi manca uno al posto di Badelj, Edimilson è un giocatore normale e Norgaard non sappiamo come sia. Gerson? La Roma lo ha ampiamente bocciato, si vede che non è un centrocampista"