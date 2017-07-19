Calamai: "Prenderei Jesé e gli darei la 10. Via Kalinic dentro Simeone, Pioli non è Mago Merlino..."
Luca Calamai risponde alle domande dei lettori formulate a La Gazzetta dello Sport: "Pioli è bravo ed è un amico ma non è Mago Merlino. Come ho detto Vecino andrebbe tenuto. Poi sarei categorico con K...
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2017 12:03
Luca Calamai risponde alle domande dei lettori formulate a La Gazzetta dello Sport: "Pioli è bravo ed è un amico ma non è Mago Merlino. Come ho detto Vecino andrebbe tenuto. Poi sarei categorico con Kalinic: o è contento di restare o va ceduto. Io lo cederei anche a costo di perderci qualche milioni e prenderei Simeone che è bloccato da settimane. Poi punterei su una seconda punta esterna. Mi piace Jesè del Psg. Lo prenderei e gli darei la maglia numero 10.