Calamai: "Prenderei Jesé e gli darei la 10. Via Kalinic dentro Simeone, Pioli non è Mago Merlino..."

Luca Calamai risponde alle domande dei lettori formulate a La Gazzetta dello Sport: "Pioli è bravo ed è un amico ma non è Mago Merlino. Come ho detto Vecino andrebbe tenuto. Poi sarei categorico con K...

A cura di Redazione Labaroviola 19 luglio 2017 12:03

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