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Calamai: "Prenderei Jesé e gli darei la 10. Via Kalinic dentro Simeone, Pioli non è Mago Merlino..."

Luca Calamai risponde alle domande dei lettori formulate a La Gazzetta dello Sport: "Pioli è bravo ed è un amico ma non è Mago Merlino. Come ho detto Vecino andrebbe tenuto. Poi sarei categorico con K...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 luglio 2017 12:03
Calamai: "Prenderei Jesé e gli darei la 10. Via Kalinic dentro Simeone, Pioli non è Mago Merlino..." -
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Luca Calamai risponde alle domande dei lettori formulate a La Gazzetta dello Sport: "Pioli è bravo ed è un amico ma non è Mago Merlino. Come ho detto Vecino andrebbe tenuto. Poi sarei categorico con Kalinic: o è contento di restare o va ceduto. Io lo cederei anche a costo di perderci qualche milioni e prenderei Simeone che è bloccato da settimane. Poi punterei su una seconda punta esterna. Mi piace Jesè del Psg. Lo prenderei e gli darei la maglia numero 10.

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