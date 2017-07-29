Pedullà: "Neymar al Psg avvicina Jesè e Krychowiak alla Fiorentina. Chiesa non va al Napoli il prossimo anno"
Kalinic vuole andare via ma può essere venduto anche dopo ferragosto. Meglio Zapata di Simeone" così Pedullà a Radio Bruno
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"Per Jesè e Krychowiak il Psg non potrà fare richieste esorbitanti dopo aver preso Neymar, così come per nessun altro. Questo potrebbe avvantaggiare la Fiorentina ma anche altre squadre.
Kalinic? Dipenderà dalla strategia che vorrà adottare la Fiorentina, quanto vorrà aspettare, se entro Ferragosto o addirittura dopo. Io penso che per cedere un giocatore poco contento si possa aspettare anche il 20 agosto.
Chi prende Zapata prende un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a Simeone, ma io lo ritengo più pronto ad esplodere.
Non ci credo che Chiesa possa andare al Napoli, nemmeno la prossima estate. Dopo quello che è successo quest’anno se non venisse fatto qualcosa con Chiesa, blindandolo, puntandoci veramente, a quel punto mi stupirei. Penso che verrà costruito con lui un ciclo di due-tre anni”