La Nazione, Corvino continua a trattare con il Psg, obiettivi della Fiorentina Jesè e Nkunku

Per il giovane centrocampista si lavora per il prestito mentre per l'esterno il nodo resta l'ingaggio molto elevato

Corvino continua a lavorare per Nkunku e Jesè. Il prestito dei due, o di uno, non è da scartare, ma la questione dell’ingaggio appare un ostacolo non facile da superare, con i francesi che hanno fatto sapere di non avere alcuna intenzione di partecipare alle spese dello stipendio dei giocatori fatti partire in prestito.

La Nazione