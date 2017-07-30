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La Nazione, Corvino continua a trattare con il Psg, obiettivi della Fiorentina Jesè e Nkunku

Per il giovane centrocampista si lavora per il prestito mentre per l'esterno il nodo resta l'ingaggio molto elevato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2017 12:14
La Nazione, Corvino continua a trattare con il Psg, obiettivi della Fiorentina Jesè e Nkunku -
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Corvino continua a lavorare per Nkunku e Jesè. Il prestito dei due, o di uno, non è da scartare, ma la questione dell’ingaggio appare un ostacolo non facile da superare, con i francesi che hanno fatto sapere di non avere alcuna intenzione di partecipare alle spese dello stipendio dei giocatori fatti partire in prestito.

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