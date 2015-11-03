Notizie Nkunku Fiorentina

Nkunku recuperato: l'attaccante francese sarà a disposizione di Allegri per Fiorentina-Milan
09 gennaio 2026 13:55
Il Milan schianta il Verona per 3-0 e lo tiene a tre punti dalla Fiorentina in classifica, il racconto
28 dicembre 2025 14:35
De Santis: "Nkunku in uscita dal Chelsea occasione intrigante per la Fiorentina come lo fu Salah"
24 dicembre 2024 23:42
La Nazione, Corvino continua a trattare con il Psg, obiettivi della Fiorentina Jesè e Nkunku
30 luglio 2017 12:14
Corriere, Fiorentina vicina a chiudere per Nkunku del PSG. Continuano i contatti con Jesè.
16 luglio 2017 09:51
Nkunku del Psg ha detto si alla Fiorentina. Adesso bisogna trovare l'accordo con il club francese
14 luglio 2017 10:11
Archivio