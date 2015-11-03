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Notizie Nkunku Fiorentina

Nkunku recuperato: l'attaccante francese sarà a disposizione di Allegri per Fiorentina-Milan

09 gennaio 2026 13:55

Il Milan schianta il Verona per 3-0 e lo tiene a tre punti dalla Fiorentina in classifica, il racconto

28 dicembre 2025 14:35

De Santis: "Nkunku in uscita dal Chelsea occasione intrigante per la Fiorentina come lo fu Salah"

24 dicembre 2024 23:42

La Nazione, Corvino continua a trattare con il Psg, obiettivi della Fiorentina Jesè e Nkunku

30 luglio 2017 12:14

Corriere, Fiorentina vicina a chiudere per Nkunku del PSG. Continuano i contatti con Jesè.

16 luglio 2017 09:51

Nkunku del Psg ha detto si alla Fiorentina. Adesso bisogna trovare l'accordo con il club francese

14 luglio 2017 10:11

Corvino sta cercando di "rubare" al Psg due giovani talenti Ikone e Nkunku. Il club francese vuole inserire la recompra

09 luglio 2017 09:25

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