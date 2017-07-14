Nkunku del Psg ha detto si alla Fiorentina. Adesso bisogna trovare l'accordo con il club francese

Il centrocampista classe 1997 ha accettato la corte della Fiorentina e adesso vuole Firenze. Anche il Psg è disposto a trattare con Corvino

A cura di Redazione Labaroviola 14 luglio 2017 10:11

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