Nkunku del Psg ha detto si alla Fiorentina. Adesso bisogna trovare l'accordo con il club francese
Il centrocampista classe 1997 ha accettato la corte della Fiorentina e adesso vuole Firenze. Anche il Psg è disposto a trattare con Corvino
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2017 10:11
Prosegue spedita la trattativa della Fiorentina per Christhoper Nkunku, il duttile centrocampista classe 1997 in forza al Psg, che balzò agli onori della cronaca per la doppietta al Real Madrid nella Youth League, al di là del debutto in Champions League con la prima squadra. La novità delle ultime ore è che Nkunku ha detto sì alla Fiorentina e anche il Psg ha aperto. Situazione ben impostata e tutta da seguire.
Alfredo Pedullà.com