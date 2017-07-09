Corvino sta cercando di "rubare" al Psg due giovani talenti Ikone e Nkunku. Il club francese vuole inserire la recompra
I due giovani sono rispettivamente classe 97 e 98 e sono nel mirino della Fiorentina. Corvino sta cercando di portare entrambi a Firenze
Corvino sta battendo con decisione la pista Psg. E’ forte l’interesse per due talenti appena sfornati dalle giovanili. Giovani, certo, ma con presenze importanti in competizioni internazionali. Come il centrocampista Cristhoper Nkunku, classe 1997, che può giocare indifferentemente da mezzala oppure come regista, e l’attaccante esterno Jonathan Ikoné (classe 1998).
Entrambi le operazioni potrebbero andare in porto con la formula del prestito e diritto di riscatto a fine stagione. Possibile l’inserimento del diritto di ‘recompra’, ma la Fiorentina vorrebbe davvero chiudere a proprio favore (riscatto obbligatorio) le trattative, convinta del valore e del talento dei due prospetti.
La Nazione