Corvino sta cercando di "rubare" al Psg due giovani talenti Ikone e Nkunku. Il club francese vuole inserire la recompra

I due giovani sono rispettivamente classe 97 e 98 e sono nel mirino della Fiorentina. Corvino sta cercando di portare entrambi a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola 09 luglio 2017 09:25

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