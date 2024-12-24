De Santis: "Nkunku in uscita dal Chelsea occasione intrigante per la Fiorentina come lo fu Salah"

Secondo l'intermediario ed esperto di mercato il francese del Chelsea rappresenterebbe un profilo duttile per attacco e trequarti

Il procuratore e agente FIFA Lorenzo De Santis è intervenuto su Lady Radio, analizzando le possibili strategie della Fiorentina per il mercato di gennaio, necessario per affrontare alcune carenze della rosa.

Sulle ultime prestazioni della squadra, De Santis ha commentato: “Le recenti partite della Fiorentina lasciano un po’ di amaro in bocca in vista delle festività natalizie, ma non cancellano quanto di buono è stato fatto finora. Per mantenere il livello e alzare ulteriormente l’asticella, sarà necessario puntare su un attaccante che possa giocare al fianco di Kean, rappresentare una valida alternativa e rendere la squadra più competitiva nella seconda metà della stagione, soprattutto in sostituzione di Bove. Sarà fondamentale agire con tempestività per mettere a disposizione di Palladino un nuovo giocatore già all’apertura del mercato.”

Sugli obiettivi di mercato, De Santis ha citato alcuni nomi: “Calvert-Lewin è un profilo interessante, con un curriculum di valore. Spesso i giocatori provenienti dalla Premier League riescono ad ambientarsi bene in Serie A; basti pensare all’impatto di Salah ai tempi di Firenze. La Fiorentina potrebbe cercare un attaccante già nel campionato italiano, ma è difficile che chi dispone di giocatori validi decida di cederli, come nel caso di Lucca e Djuric. All’estero, invece, si possono cogliere opportunità nei giorni finali del mercato, magari a costi più contenuti. Nkunku del Chelsea potrebbe essere un’idea intrigante, ma con il limite di una sola operazione in prestito per il club londinese, e già diversi club italiani lo seguono da vicino.”

Sul centrocampo e altre operazioni, l’agente ha aggiunto: “Frendrup del Genoa è un giocatore interessante, giovane e moderno, ma trattarlo non sarà semplice: il Genoa ha una nuova proprietà e il costo del cartellino è elevato. Inoltre, Milan e Juventus sono già sulle sue tracce. Fazzini potrebbe rappresentare una valida alternativa per la Fiorentina grazie al suo atletismo. Per quanto riguarda i terzini, uno tra Biraghi e Parisi potrebbe partire, dipenderà dalle richieste e da eventuali scambi con le squadre interessate. Tra gli esterni, Ikoné sembra il primo candidato alla cessione, vista l’abbondanza di giocatori in quel ruolo. Kouamé, invece, credo resterà, poiché può rappresentare un’alternativa a Kean.”

I ragazzi della Curva Fiesole hanno portato doni ai bambini ricoverati all’ospedale pediatrico Meyer

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