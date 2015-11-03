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Notizie De Santis Fiorentina

De Santis: “Infantino non si è mai fatto notare. Valentini, Beltran e Moreno sono sulla via del ritorno”

30 aprile 2026 18:02

De Santis: “Paratici può portare la Fiorentina dove merita. L’Europa League cambierebbe il mercato estivo”

09 aprile 2026 15:12

“La Fiorentina è ultima ma gioca in Europa, può convincere i giocatori ad accettare Firenze"

30 dicembre 2025 23:48

De Santis: "La Fiorentina può fare un colpo a parametro zero e uno in prestito da un top club europeo"

18 agosto 2025 13:48

De Santis: "Comuzzo ha tanti estimatori in Inghilterra, la situazione va osservata con attenzione"

29 luglio 2025 18:38

De Santis: "Larsson costa almeno 30 milioni. Kessié difficile, O'Riley aggiungerebbe gol e tecnica"

24 luglio 2025 18:50

De Santis: "Kessié si è proposto a tante squadre, ma nessuno per ora l'ha voluto riprendere"

18 luglio 2025 14:28

De Santis: "Farioli è un insegnante di calcio, sarebbe il profilo perfetto per ripartire alla Fiorentina"

03 giugno 2025 14:37

De Santis: "Comuzzo interessa a tanti, la Fiorentina farà fatica a trattenerlo in estate"

07 aprile 2025 13:55

De Santis: "Valentini sorprende al Verona, Beltran fatica da centravanti in Europa"

04 marzo 2025 22:59

De Santis avverte: "Bondo? Interessante, ma abbiamo visto con Colpani che Firenze non è Monza"

28 gennaio 2025 14:24

De Santis: "Nkunku in uscita dal Chelsea occasione intrigante per la Fiorentina come lo fu Salah"

24 dicembre 2024 23:42

De Santis: "Valentini alla Fiorentina farà fatica a diventare un titolare, il calcio italiano non è l'Argentina"

21 dicembre 2024 18:33

De Santis: "Medina, muscoli e intensità per la Fiorentina, costa 15 milioni ma col Boca rapporti tesi"

17 dicembre 2024 22:42

De Santis: "Beltrán può davvero tornare al River Plate, in Argentina lo rivogliono subito"

03 ottobre 2024 14:27

De Santis: "Nico Gonzalez può far comodo sia alla Juve che all'Atalanta, è dura trattenerlo"

01 agosto 2024 14:07

De Santis: "Il Boca vuole soldi subito per lasciar partire Valentini in questa sessione di mercato"

22 luglio 2024 13:15

De Santis: "Valentini è un marcatore ruvido, forte di testa. Il Boca voleva il rinnovo, ma lui ha rifiutato"

11 luglio 2024 14:15

Da Roma: "Zaniolo? Le opportunità perse lo hanno fatto riflettere. Torna in Italia anche per motivi familiari"

29 giugno 2024 16:21

De Santis: "Depay è un top player, averlo alla Fiorentina darebbe a Palladino tante soluzioni in mano"

20 giugno 2024 13:27

De Santis: "Nico González può avere delle offerte intorno ai 40 milioni dall'Inghilterra, non sarebbe la prima volta"

17 giugno 2024 13:58

De Santis: "Le voci per una cessione imminente della Fiorentina si rincorrono, maggio mese cruciale"

06 maggio 2024 13:07

De Santis: "Uno tra Jovic e Cabral partirà, Zaniolo è una suggestione"

15 giugno 2023 20:57

De Santis promuove Prestianni: "La clausola da 12 milioni è invitante per uno come lui"

27 marzo 2023 17:30

De Santis: "La Fiorentina segue l'attaccante Lopez del Lanus. Le alternative sono Belotti e Alvarez"

19 aprile 2022 12:06

De Santis frena: "Orellano alla Fiorentina? Non cosi bravo nel gol, Velez ha già incassato dall'Atalanta"

28 marzo 2022 15:16

De Santis su Quarta: ''Potrebbe giocare titolare nel Barcellona, è un patrimonio della società''

14 marzo 2022 17:09

De Santis: "Weigandt alla Fiorentina? Pista percorribile. Primi contatti la scorsa estate"

10 marzo 2022 21:22

De Santis: ''Burdisso al centro di diverse trattative per la Fiorentina, è sempre sul pezzo''

28 febbraio 2022 19:44

De Santis: "Dall'Argentina mi dicono che Lo Celso gradisce l'opzione Fiorentina. Qualcosa c'è"

27 gennaio 2022 20:50

"Vlahovic non se ne andrà dalla Fiorentina a gennaio, non vuole cambiare campionato per ora"

17 gennaio 2022 14:08

De Santis: "Ikonè è a un passo, costa la metà di Berardi. Nunez difficile, servono più di 25 milioni"

06 dicembre 2021 13:43

De Santis: "Per Berardi la Fiorentina deve fare uno sforzo. La trattativa Alvarez è ferma per ora"

29 novembre 2021 13:46

De Santis: "Troppi mesi alla scadenza del contratto: Vlahovic dovrà sottostare alla Fiorentina"

11 ottobre 2021 21:36

De Santis: "Discorso Barone? È pretattica. Mercato fermo per tutti. Pulgar? Non so se resterà"

27 luglio 2021 14:36

De Santis: "Nico Gonzalez profilo di primissimo livello. Maksimovic nome caldo, arriverebbe a zero"

11 giugno 2021 14:46

De Santis: "L'allenatore sposterà gli equilibri del prossimo mercato. La Fiorentina deve ripartire da Vlahovic"

26 marzo 2021 22:07

De Santis: "La Fiorentina non deve farsi trovare impreparata. Deve iniziare a progettare il futuro. "

11 gennaio 2021 15:12

De Santis: "Credo che a gennaio partirà Cutrone. Stasera conta..."

07 dicembre 2020 17:38

De Santis: "Il ritorno di Pedro alla Fiorentina sarebbe un errore. Milik? Difficilmente accetterà i viola"

16 novembre 2020 18:13

De Santis: "Campionato da spalmare nell'anno solare? La proposta di Galliani non mi convince"

10 aprile 2020 18:49

De Santis: "I viola hanno sondato per Batshuayi e Giroud. Cutrone? Può portare gol, è giovane"

09 gennaio 2020 22:03

De Santis: "Caceres sa cambiare la difesa con la sua poliedricità. Può essere un valore aggiunto"

02 ottobre 2019 14:28

De Santis: "Vitor Hugo simile a Chiellini, Diallo interessante in prospettiva. Borja? Non è incedibile"

13 giugno 2017 21:06

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