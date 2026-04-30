De Santis: “Infantino non si è mai fatto notare. Valentini, Beltran e Moreno sono sulla via del ritorno”

Ha parlato De Santis sul possibile ritorno di molti giocatori in maglia viola

È intervenuto a Lady Radio l’agente Fifa De Santis parlando dei possibili ritorni dei giocatori Viola in prestito: “Burdisso aveva un’idea su Infantino che era diversa da quello che si è poi rivelato in Italia. Al Rosario Central era capitano anche perché calciatore con più presenze in Primera Division. Avevo sempre avuto il dubbio sul ruolo preciso del calciatore, al di là delle doti principali e delle sue qualità. Faceva benino tante cose ma non eccelleva in niente. Valentini lo scorso anno aveva fatto bene al Verona, rappresentando una risorsa per la salvezza degli scaligeri assieme a Ghilardi e Coppola. A fine di quest'anno invece, visto quanto non è riuscito a fare in Veneto, e considerata la retrocessione del Verona, tornerà a Firenze. Moreno? Avevo parlato col procuratore e mi ha detto che il ragazzo sarebbe rimasto volentieri in Spagna. Beltran? Ora se ne parla poco in Argentina, lo scorso anno era il grande sogno dei tifosi del River Plate, oggi invece i tifosi biancorossi vorrebbero riportare a Buenos Aires Giovanni Simeone".