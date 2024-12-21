De Santis: "Valentini alla Fiorentina farà fatica a diventare un titolare, il calcio italiano non è l'Argentina"

Il noto procuratore sportivo ed esperto di calcio sudamericano ha commentato l'arrivo del centrale argentino in Viola

A Lady Radio ha parlato l'agente Fifa e procuratore Lorenzo De Santis, noto esperto di calcio argentino e si è soffermato sull'arrivo del difensore del Boca Valentini alla Fiorentina: "La Fiorentina ha provato fino all'ultimo a fare arrivare prima Valentini ma trattare con il Boca non è semplice ed è per questo che il giocatore arriverà a Firenze solo dopo la sfida contro la Juventus, ovvero tra il 30 e il 31 Dicembre. Il giocatore non gioca da tanto tempo, dal momento che in Argentina non fa una partita da Marzo. La Fiorentina non ha accettato le richieste economiche del Boca e avrà a disposizione il giocatore adesso, proprio quando lo voleva. Non so come potrà integrarsi perchè già Quarta fa fatica e in Argentina lo ritengono un giocatore importante, quindi anche per Valentini sarà difficile inserirsi visto che la coppia Comuzzo-Ranieri ha una buona intesa e sta facendo molto bene. Inoltre, bisogna sempre ricordare che in difesa c'è anche Pongracic, investimento importante ma che non ha spazio. Valentini è il miglior difensore che la Fiorentina potesse prendere dal Sud America. Vedremo se saprà integrarsi con il campionato italiano."

Su Beltran: "Abbiamo capito che non è un centroavanti per il calcio italiano. In Argentina lo ha fatto al River Plate ma in Italia non è il suo ruolo. L'anno scorso ha fatto fatica a trovare il suo spazio e a capire quale posizione potesse avere in campo invece quest'anno, giocando con Kean, ha fatto vedere di poterci stare benissimo."

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