De Santis: “Uno tra Jovic e Cabral partirà, Zaniolo è una suggestione”

Lorenzo De Santis ha commentato le vicende che occuperanno l’estate viola, partendo dal centrocampista marocchino fino ad arrivare alla punta: “La querelle Amrabat va avanti dal mercato di riparazione e ricordiamo a tutti come si è poi conclusa. Il suo al momento è l’addio più probabile in casa Fiorentina. Il nodo attaccante è cruciale. Penso che uno tra Jovic e Cabral partirà. Entrambe le punte hanno dato meno di quanto ci si sarebbe aspettati”. Castrovilli? Importante capire la volontà sua e degli altri a scadenza nella rosa viola, sono rimaste due sessioni per cederli e non perderli a zero. Zaniolo è una suggestione. Ha una clausola attorno ai 30 milioni che gli permetterebbe di tornare in Italia. Su di lui c’era il Milan ma ora è cambiata dirigenza. Anche la Juventus è sul calciatore”.