De Santis: “Comuzzo ha tanti estimatori in Inghilterra, la situazione va osservata con attenzione”

A Lady Radio è intervenuto il procuratore Lorenzo De Santis per parlare di alcuni giocatori viola come Pietro Comuzzo: “Piace a tanti perché è un ragazzo giovane di sicuro avvenire, per lui in tanti in Inghilterra potrebbero muoversi, è una situazione da controllare quotidianamente.”

Su Beltran: “Il Flamengo lo metterei più dietro per lui, metto in testa il River Plate che ha venduto bene e che può spendere perché la Fiorentina lo dà solo con l’obbligo di riscatto e non il diritto. Bisognerà capire cosa vuole fare Pioli e se l’argentino vorrà tornare a casa.”

Sul centrocampo: “Un colpo verrà fatto, ma senza fretta perché ci vuole un giocatore di alto livello. Sarà un colpo ponderato per il quale dovranno studiare perfettamente il profilo, dopo aver confermato tanti giocatori ci vuole un ulteriore tassello, ma i nomi usciti costano. Per esempio Kessié non sarebbe una spesa banale, la Fiorentina è in forte crescita e sta prendendo del tempo per capire.”