De Santis: “Nico González può avere delle offerte intorno ai 40 milioni dall’Inghilterra, non sarebbe la prima volta”

Ai microfoni di Lady Radio l’intermediario di mercato Lorenzo De Santis ha parlato della situazione legata a Nico González: “In Inghilterra c’è una disponibilità economica diversa, ho parlato con diversi club inglesi e me ne sono reso conto subito. Hanno un mercato diverso basta pensare che anche chi sta in Serie B può comprare un attaccante per 20 milioni mentre una di bassa Premier può arrivare a 40 tranquillamente. In passato avevano già cercato Nico e non mi sorprenderei lo rifacessero, squadre come il Leicester o il Brentford non hanno problemi a darti quei soldi in un attimo, per questo la sua permanenza non è scontata a mio avviso”.