Pierguidi: “La Fiorentina fa campagna elettorale, è evidente e i fiorentini l’hanno capito”

Il neo eletto presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi ha sostenuto un confronto televisivo su Italia 7 con il rappresentante della lista civica di Schmidt a sua volta eletto Paolo Bambagioni con cui ha parlato anche della questione stadio: “Per quanto riguarda la Fiorentina bisogna dire che la più importante squadra toscana sta facendo campagna elettorale, lo capiscono tutti. Di che stiamo parlando? Lo stadio è del Comune e il club ha firmato con esso una convenzione per la quale tutto sta avvenendo come previsto. Il Comune ha lo stadio in mano e i lavori procedono spediti, non saprei perché si sta comportando così”.