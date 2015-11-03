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Notizie Pierguidi Fiorentina

Pierguidi: “Il Franchi è una priorità, ma la disposizione dei banchi penalizza i residenti”

04 febbraio 2026 10:46

Pierguidi: "La Fiorentina fa campagna elettorale, è evidente e i fiorentini l'hanno capito"

17 giugno 2024 14:24

Pierguidi: "Franchi costruito con cemento armato di cento anni fa, è un rischio. I 55 milioni si troveranno"

03 maggio 2023 14:10

Presidente Campo di Marte: “Siamo tutti per il restyling ed anche l’inserimento della ztl viola”

17 aprile 2023 09:34

Pierguidi: "Penso che la Fiorentina voglia rimanere al Franchi. Tempi? Si parla del 2022"

27 aprile 2021 14:44

Pierguidi: "Stadio? Chiediamo a Commisso un progetto. Franchi? Lo ristrutturerà il Comune"

20 febbraio 2021 12:53

Commisso a Pierguidi: "So che sei per Campo di Marte, dovete farlo voi. Fatelo bello e veloce"

02 febbraio 2021 10:02

Pierguidi: "Sì al Franchi nel 2026 per i cento anni della Fiorentina. Primi lavori già a febbraio"

19 gennaio 2021 18:54

Pierguidi contro Fossi: "Il sindaco di Campi prende in giro Firenze e i fiorentini. A Commisso deve dire..."

13 giugno 2020 11:20

Pierguidi pare non aver capito: "Per Commisso la priorità è il restyling del Franchi. No ad altre opzioni"

12 giugno 2020 17:32

Commisso a Nardella e Pierguidi: "Senza stadio non sarà grande Fiorentina. Non spendo sul Franchi con vincoli della soprintendenza"

06 giugno 2020 18:02

"Meglio il Franchi che uno stadio nuovo. Si può avere una squadra forte anche senza stadio di proprietà"

04 giugno 2020 13:23

Pierguidi: "Striscione irrispettoso verso Firenze e i fiorentini. Vorrei un nuovo Artemio Franchi"

03 giugno 2020 14:05

Pierguidi: "Firenze ha bisogno di un nuovo Franchi, si può fare area commercio e parcheggi interrati"

01 giugno 2020 13:47

Pierguidi: "Alla Fiorentina serve un nuovo stadio, al Quartiere 2 di Firenze un Franchi moderno"

22 maggio 2020 23:04

Franchi, interventi di restauro alle due curve in corso, costo pari a 375 mila euro

12 maggio 2020 09:34

Pierguidi: "Ora che i tifosi non possono andare allo stadio, approfittiamo per rifare il Franchi"

11 maggio 2020 21:42

Pierguidi: "Calcio storico una festa di popolo. No alle porte chiuse. Ipotesi slittamento 2021.."

09 aprile 2020 21:00

L'appello del quartiere 2 a Commisso è "rimani al Franchi". Nuovo stadio? Una perdita per Firenze

20 ottobre 2019 10:21

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