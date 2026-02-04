4 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:01

Pierguidi: “Il Franchi è una priorità, ma la disposizione dei banchi penalizza i residenti”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Pierguidi: “Il Franchi è una priorità, ma la disposizione dei banchi penalizza i residenti”

Redazione

Pierguidi

Il presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi, è intervenuto con alcune dichiarazioni su una delle tematiche più delicate per la zona: lo stadio Artemio Franchi, attualmente al centro di un profondo processo di trasformazione:

“I lavori al Franchi rappresentano una priorità per il nostro quartiere, ed è inevitabile che il cantiere, insieme alle prescrizioni legate alla tutela dell’ordine pubblico, comporti dei disagi per i cittadini. Tuttavia, l’attuale sistemazione dei banchi del cosiddetto ‘raggruppamento stadio’ durante le partite della Fiorentina risulta eccessivamente impattante per i residenti di viale Fanti, vista la loro estrema vicinanza alle abitazioni”.

Pierguidi ha poi aggiunto: “Questa situazione crea numerose criticità per la vivibilità dell’area e non appare ottimale nemmeno per gli stessi ambulanti. Chiediamo quindi alla giunta, nel rispetto delle prescrizioni ricevute dalla Questura, di valutare soluzioni alternative che possano ridurre il più possibile il disagio dei residenti”.

