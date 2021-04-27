Le parole di Pierguidi sul restyling del Franchi e sulla Fiorentina

"Il Franchi è lo stadio di Firenze - ha detto Michele Pierguidi presidente del Quartiere 2 a Radio Bruno -. Sicuramente è meglio avere un Pierguidi: "Penso che la Fiorentina voglia rimanere al Franchi. Tempi? Si parla del 2022"impianto nuovo, è un grande orgoglio che tra queste opere ci sia anche il nostro. I tempi? Si parla del 2022. Non so che cosa abbia in mente la Fiorentina, io sono anche tifoso e sono felicissimo della sua riqualifica. Mi auguro che i viola restino al Franchi, ma immagino che il club voglia restare qui".

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