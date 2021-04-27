Di Giorgi: "Il Franchi diventerà uno stadio al passo coi tempi. Spero che la Fiorentina ci pensi"

Le parole di Di Giorgi sul restyling del Franchi ed i fondi del Recovery Plan

"95 milioni per Campo di Marte? Questa era una delle richieste di Nardella - ha detto Rosa Maria Di Giorgi a Lady Radio -. È un passaggio importante, potrà essere ristrutturato, diventerà uno stadio al passo coi tempi. Polemiche? Non sono fondi che vanno a togliere risorse al bilancio del Comune di Firenze. Spero che la Fiorentina pensi ad una concessione per 99 anni. Vogliamo valorizzare Campo di Marte".

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