Commisso a Pierguidi: “So che sei per Campo di Marte, dovete farlo voi. Fatelo bello e veloce”

All’ora di pranzo, alla trattoria Mario in San Lorenzo, Commisso incontra il presidente del Quartiere 2 Campo di Marte Michele Pierguidi: “Lo so che tu sei per il Campo di Marte. Ma quello lo dovete fare voi. Fate una cosa bella e fate veloce” gli dice mostrandosi molto contrariato per tutto il coro di archistar e tutori del Franchi intoccabile mobilitati dall’Associazione Nervi project. Lo riporta Repubblica oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, STADIO A CAMPI? COMMISSO POTREBBE INCONTRARE FOSSI INTORNO AL 10 FEBBRAIO