Nel corso del suo intervento in diretta sui canali social della Fiorentina, il presidente viola ha risposto anche al presidente di Quartiere di Campo di Marte e al sindaco Dario Nardella. Pierguidi (presidente Quartiere 2) aveva detto che non c’era bisogno dello stadio nuovo di proprietà per avere una squadra forte, Commisso ha risposto cosi: “Se i tifosi vogliono una grande squadra con grandi giocatori serve il guadagno dello stadio di proprietà, qualche anno si può spendere di più ma lo puoi fare solo in una stagione, come questa dove abbiamo speso di più di quanto abbiamo fatturato. Ma non può essere sempre così. Lo dice la legge”

Poi è arrivato, da parte di Commisso, anche una risposta secca a Nardella sulla possibilità di investire a Campo di Marte: “Io non investo al Franchi dove ci sono i limiti della soprintendenza, non posso dipendere dalle loro leggi, questo non è accettabile per me. Se cambiano le leggi e la soprintendenza lascia stare lo stadio io posso restare a Campo di Marte. Altre zone di Firenze dove costruire? Non sono io a indicarla, devono dirmi loro dove posso costruire. Campi Bisenzio è la soluzione più comoda e veloce, abbiamo già opzionato 36 ettari di terreno per costruire li con costi giusti e tempi rapidi. Sulla Mercafir io volevo sapere i costi e i tempi ma nessuno mi dava una risposta, poi ho scoperto tutto”