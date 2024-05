Anche senza recupero tra Atalanta e Fiorentina, in questo momento la Roma sarebbe fuori dalla Champions

L’Atalanta con batte meritatamente 2-1 la Roma in un match a tratti spigoloso soprattutto per la posta in palio. De Ketelaere devastante, nel primo tempo segna una doppietta in 2′ e colpisce un palo. Palo anche di Koopmeiners. Nella ripresa l’Atalanta continua ad attaccare ma la Roma trova un rigore contestato da Gasperini e riapre la partita con Pellegrini. I giallorossi ci provano fino in fondo ma il risultato non cambia. Con questo risultato Bologna e Juventus possono festeggiare la qualificazione matematica in Champions League mentre l‘Atalanta sale a +3 sui giallorossi con una gara in meno. Con una sola vittoria nelle prossime tre partite i bergamaschi manterrebbero quindi il quinto posto, ultimo utile per andare a caccia nella prossima stagione della coppa dalle grandi orecchie. Da sottolineare come in questo momento anche senza il recupero tanto discusso tra Atalanta e Fiorentina gli uomini di De Rossi sarebbero invece fuori dalla Champions League.

