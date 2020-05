“Il progetto che Commisso ha presentato alla Soprintendenza era di Casamonti – ha detto il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi a Lady Radio -, prevedeva un restyling del 40% del Franchi. Sarebbero rimaste così come sono oggi le scale elicoidali e la Torre Maratona. Penso che serva una legge che preveda modifiche alle strutture. Il Quartiere 2 vuole un nuovo Franchi, non ci interessa uno stadio vecchio in disuso. Perdere l’occasione che offre il presidente viola Commisso, ovvero quella di modernizzare il Franchi senza andare in altre zone di Firenze è una follia. La Fiorentina ha bisogno di un nuovo stadio, Firenze invece di un nuovo Franchi”.