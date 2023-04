Presidente Campo di Marte: “Siamo tutti per il restyling ed anche l’inserimento della ztl viola”

Ne parla con l’orgoglio da presidente. «Campo di Marte non è solo il quartiere più bello della città, ma il più bello d’Italia, il più bello del mondo». Sorride sornione Michele Pierguidi, alterato con chi firmando a nome di vari comitati e gruppi Fcebook ha scritto una lettera a lady Pnrr Céline Gauer, premendo per non concedere i fondi per la realizzazione del restyling del Franchi. In un momento così delicato per il futuro dello stadio, in attesa di una risposta da Bruxelles, la lettera si è trasformata in una palla avvelenata. Anche perché se tra i residenti qualche resistenza e dissidio c’è per quanto riguarda la tramvia e la realizzazione del progetto esterno, per ora sul restyling dello stadio l’idea maggiormente condivisa è che sia cosa buona e giusta. «Per quanto riguarda il restauro dello stadio, siamo tutti d’accordo, maggioranza e opposizione del consiglio di quartiere democraticamente eletto», dice il presidente Pierguidi. «E nonostante tutto non ci siamo mai permessi di parlare a nome di tutti gli abitanti di Campo di Marte, che sono 90mila: è molto strano che qualcuno si arroghi questo diritto, senza avere alcuna rappresentanza».

Pierguidi parla della riqualificazione del Franchi, cosa molto bella e positiva per il quartiere che si avvia al futuro. «Arriva la tramvia e finalmente avremo un parcheggio da tremila posti che risolverà le annose questioni della sosta – spiega il presidente del Quartiere 2 – Inoltre con il sindaco e l’assessore abbiamo già parlato con il nuovo comandante della polizia municipale e siamo d’accordo che verrà realizzata la ztl viola, un passo importante per i residenti nei giorni delle partite della Fiorentina in casa». Tra maggio e giugno Comune e Quartiere saranno impegnati a incontrare la cittadinanza per illustrare progetti e cambiamenti. «I giardini Niccolò Galli saranno più grandi e e più belli, il mercato rionale non si sposterà, presteremo la massima attenzione a tutte le fasi dei lavori per fare di Campo di Marte un quartiere ancora migliore». Lo scrive La Nazione.

