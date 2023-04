I convocati della Fiorentina per l’Atalanta: a sorpresa fuori Amrabat. Italiano chiama Kayoude

La Fiorentina ha resto nota la lista dei convocati da Vincenzo Italiano per la gara di domani contro l’Atalanta. Assenti gli infortunati Sirigu e Amrabat. Il marocchino non è al meglio per un problema alla schiena. Presente invece Kayode.

Portieri: Terracciano, Cerofolini, Vannucchi,

Difensori: Igor, Biraghi, Terzic, Milenkovic, Ranieri, Venuti, Dodo, Quarta, Kayode

Centrocampisti: Bianco, Barak, Mandragora, Castrovilli, Duncan, Bonaventura

Attaccanti: Saponara, Cabral, Jovic, Kouame, Sottil, Brekalo, Ikone, Gonzalez.