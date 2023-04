Se la Fiorentina vincesse la Conference e arrivasse oltre il settimo posto, nessuna Italiana in Conference

La Fiorentina è tornata protagonista in Europa. La squadra di Vincenzo Italiano ha vinto l’andata dei quarti di Conference League per 4-1 contro il Lech Poznan. Se dovesse mantenere il vantaggio anche nella gara di ritorno, in semifinale incontrerebbe la vincente della sfida tra Basilea e Nizza. Ma, mentre la situazione in Europa la situazione appare idilliaca, così come in Coppa Italia, dove grazie al 2-0 della semifinale di andata la finale sembra vicino, lo stesso non si può dire in campionato.

Nelle ultime sei partite, sono arrivate cinque vittorie e un pareggio, che hanno portato la Fiorentina a quota 41 punti, -3 dalla Juventus settima. Una situazione di classifica che sarebbe stata molto migliore, se non fosse per il negativo inizio di campionato. Ma esiste una possibilità che una squadra in questa Serie A, nonostante finisca il campionato al settimo posto, non si classifichi per la Conference League? Guardiamo insieme.

La Fiorentina, come detto, ha innanzitutto il compito di completare l’opera e battere il Lech Poznan ai quarti di finale di questa Conference League. La vincente del confronto, quindi, in semifinale incontrerà o Basilea o Nizza. Nell’eventualità che gli uomini di Vincenzo Italiano dovessero arrivare in finale e vincere la prima Conference League della loro storia, la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League sarebbe automatica, qualunque sia la posizione nella quale dovessero chiudere il proprio campionato.

Se la Fiorentina dovesse vincere la seconda edizione della Conference League, terminando la Serie A oltre il settimo posto (attualmente è nona), allora si qualificherebbe sì all’edizione 2023-2024 dell’Europa League, ma nessuna squadra italiana parteciperebbe alla successiva Conference League. Lo riporta Sky Sport

