A Lecce come a Firenze, i tifosi contestano Corvino e cantano: “Pantaleo è solo colpa tua”

Il Lecce fallisce l’occasione tre punti in una gara in cui vincere era d’obbligo ed alla fine il Via del Mare non ci sta. Fischi sonori da tutto lo stadio al novantesimo, vera e propria contestazione invece dalla Curva Nord che fa partire cori rivolti alla squadra, come “Se restiamo in B vi faremo un c**o così” o “Andate a lavorare”, e contro il direttore dell’area tecnica, come “Corvino guarda che partita” o “Pantaleo è solo colpa tua”.

Il nervosismo è palpabile, Umtiti applaude sarcasticamente indicando lo stemma sulla maglia, come a dire che la squadra in campo ha dato tutto. E nel dopogara insulti dai tifosi rimasti sugli spalti nei confronti di chi era a lavorare perché subentrato o poco impiegato, come Pezzella che ha risposto a tono a un sostenitore facendo il gesto del “sai solo parlare”. Non è un bel clima ed è un peccato dopo una cavalcata del genere messa in crisi da tre-quattro gare di fila in cui il Lecce avrebbe dovuto dare di più, ed è questo ciò che trapela dal pensiero dei tifosi. Lo riporta Calcio Lecce

