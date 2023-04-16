Italiano: "Nico di parola. Cambi contro l'Atalanta inevitabili. Possiamo raggiungere gli obiettivi"

Vigilia di Fiorentina-Atalanta che si giocherà domani alle ore 20.45 allo stadio Franchi di Firenze. Ne ha parlato Vincenzo Italiano

Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Atalanta, queste le sue parole:

"Nico è stato di parola, aveva detto che stava bene e che era motivato prima della partita ed ha fatto una grande gara, quando un giocatore di livello è così determinante ne traggono vantaggio tutti. Abbiamo giocato una partita di grande livello e con queste partite è più facile raggiungere risultati di livello.

Ci aspetta una partita molto difficile, l'Atalanta in trasferta è una delle squadre che ha vinto di più in questo campionato, sono di altissimo livello per il gioco che propongono ed è di grandissimo livello anche il loro allenatore. Dobbiamo applicarci bene e preparare bene la partita in due allenamenti.

L'Atalanta ha talento e giocatori di qualità, vanno forti, dal punto di vista fisico faremo uno sforzo enorme, dobbiamo farci trovare pronti, mi auguro che le energie ci siano. Dobbiamo vincere ogni partita, questo vale per tutte le squadre, abbiamo ancora 9 partite a disposizione e tanti punti, vogliamo risalire in classifica.

Ci sono tantissimi obiettivi da rincorrere. I cambi sono inevitabili, stiamo alla fine della stagione e siamo in 3 competizioni, più andiamo avanti e più le difficoltà aumentano. Cercheremo di mettere in campo 11 giocatori che vanno forte"

LA GAZZETTA AVVISA L'INTER

https://www.labaroviola.com/la-gazzetta-avvisa-linter-puo-raggiungerti-la-fiorentina-in-classifica-non-hanno-coppe-ingombranti/209038