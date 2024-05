Corriere Fiorentino, il Monza conta molto ed Italiano lo sa: nessuna rivoluzione in formazione 

Tutto insomma, nonostante le mille difficoltà incontrate nel girone di ritorno, è ancora possibile. Ecco perché al contrario di quanto successo nelle partite a cavallo con la doppia semifinale col Bruges Italiano non sembra intenzionato a rivoluzionare la squadra. Non accadrà oggi, e tantomeno nel faccia a faccia col Napoli. Certo, qualche calcolo verrà fatto. Belotti per esempio è ancora alle prese con una fastidiosa lombalgia che si porta dietro ormai da un po’ e per questo non è stato convocato. Al suo posto ovviamente Nzola, reduce da una semifinale europea vissuta da protagonista sia all’andata che al ritorno e tornato quanto mai prezioso in questo rush finale. Alle sue spalle Nico (Ikonè è out), Beltran e probabilmente Castrovilli, con Kouame in panchina e pronto ad entrare sia come attaccante esterno che come prima punta. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

