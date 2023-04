Fiorentina che punta al sesto successo nelle ultime 7. Castrovilli come a Milano prende il post di Amrabat

Sette punti la separano dall’Atalanta, ma l’ambizione è la stessa: avvicinarsi alle prime della classe in campionato. Dopo la scorpacciata di gol in Conference League, a Poznan, Vincenzo Italiano adesso indica come obiettivo quello di «vincere il più possibile» iniziando da stasera. La speranza della Fiorentina è quella di centrare il sesto successo nelle ultime sette giornate di Serie A. Per quanto riguarda la formazione Italiano dovrà fare a meno di Amrabat, out dalla lista dei convocati a causa di una lombalgia e dovrebbe sostituirlo Castrovilli che ha già svolto quel ruolo a Milano contro l’Inter e in casa con lo Spezia. Lo scrive Tuttosport.

