“Sono in corso lavori di consolidamento alla Curva Ferrovia, le scale elicoidali verranno riverniciate, lavori di manutenzione costosi – ha detto il presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi a Radio Bruno Toscana – questo sarebbe il momento giusto per rifare il Franchi visto che i tifosi nel breve termine non potranno andare allo stadio. L’ipotesi più probabile ad ora è quella del restauro di questo impianto, una grande occasione per Campo di Marte. Commisso ha grande voglia, occasione da non perdere. La ferrovia c’è già, c’è tutto per fare lo stadio nuovo bello in quell’area”.