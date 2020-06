Abbattere lo stadio di atletica Ridolfi e parte del Padovani, costruire in quell’area il nuovo impianto della Fiorentina con relativi spazi commerciali, traslocare al Franchi l’atletica e il rugby: è l’idea progettuale che, stando alle indiscrezioni dell’edizione fiorentina di Repubblica e del Sito di Firenze, sarebbe finita sul tavolo del sindaco Dario Nardella. Un modo per far restare a Firenze i viola, senza “impantanarsi” in un restyling del Franchi che resta complicatissimo, e probabilmente non risolvibile neppure con l’emendamento parlamentare per la ristrutturazione degli stadi (lo ha fatto capire ieri il sovrintendente Andrea Pessina a Lady Radio). Eppure anche l’opzione Ridolfi presenta più di una incognita. Chi già la boccia è il più strenuo sostenitore dell’ammodernamento (radicale) del Franchi, il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi: “Il Ridolfi non è un’idea che mi convince – ha detto ai microfoni di Lady Radio– la priorità è il restauro dello stadio Franchi come ha detto il sindaco Nardella. Per Commisso la priorità resta il Franchi e il suo restyling”

Ricordiamo però, che nelle parole di Commisso ai microfoni della Fiorentina sabato scorso, il presidente viola ha ribadito l’intenzione di non puntare sul Franchi se ci fossero stati di mezzo i vincoli della soprintendenza.